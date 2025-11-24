https://ria.ru/20251124/plan-2057050631.html
США и Украина согласовали большинство положений плана по миру, пишут СМИ
США и Украина согласовали большинство положений плана по миру, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
США и Украина согласовали большинство положений плана по миру, пишут СМИ
Украинское агентство РБК-Украина утверждает, что делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большинство положений американского плана... РИА Новости, 24.11.2025
США и Украина согласовали большинство положений плана по миру, пишут СМИ
РБКУ: США и Украина согласовали большинство норм плана Трампа по урегулированию