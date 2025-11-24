Рейтинг@Mail.ru
США и Украина согласовали большинство положений плана по миру, пишут СМИ
09:37 24.11.2025
США и Украина согласовали большинство положений плана по миру, пишут СМИ
в мире
сша
женева (город)
дональд трамп
рбк (медиагруппа)
владимир зеленский
украина
в мире, сша, женева (город), дональд трамп, рбк (медиагруппа), владимир зеленский, украина
В мире, США, Женева (город), Дональд Трамп, РБК (медиагруппа), Владимир Зеленский, Украина
РБКУ: США и Украина согласовали большинство норм плана Трампа по урегулированию

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинское агентство РБК-Украина утверждает, что делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большинство положений американского плана по урегулированию, значительную часть из спорных вопросов - скорректировать.
"По информации издания, в Женеве делегациям удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных - скорректировать", - пишет издание.
Как отмечает агентство, ряд пунктов будут обсуждаться и согласовываться президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
В миреСШАЖенева (город)Дональд ТрампРБК (медиагруппа)Владимир ЗеленскийУкраина
 
 
