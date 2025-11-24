Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме заявили о согласии Киева с мирным планом после его "доработок"
02:55 24.11.2025 (обновлено: 12:12 24.11.2025)
В Белом доме заявили о согласии Киева с мирным планом после его "доработок"
В Белом доме заявили о согласии Киева с мирным планом после его "доработок" - РИА Новости, 24.11.2025
В Белом доме заявили о согласии Киева с мирным планом после его "доработок"
Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана отражает интересы Киева, заявил Белый дом. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
евросоюз
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины

В Белом доме заявили о согласии Киева с мирным планом после его "доработок"

© Getty Images / Anadolu/Beyza Binnur DonmezГосударственный секретарь США Марко Рубио и Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио и Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Beyza Binnur Donmez
Государственный секретарь США Марко Рубио и Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана отражает интересы Киева, заявил Белый дом.
«
"Украинские представители заявили, что на основании представленных сегодня уточнений и доработок они считают, что текущий проект отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе", — говорится в заявлении.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио
Вчера, 23:02
В администрации президента США сочли состоявшиеся переговоры продуктивными и назвали их значительным шагом вперед". Как утверждается, украинская делегация подтвердила, что все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность Киева, включая гарантии безопасности, были "тщательно рассмотрены".
"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир", — добавили в Белом доме.
Консультации по итогам встречи в Женеве решено продолжить.
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Зять Трампа был в группе переговорщиков по Украине
02:45

План по урегулированию на Украине

Администрация США ранее заявила о разработке мирной инициативы, отметив, что обсуждать детали пока не будет, поскольку еще работает над ней, однако текст документа публиковали зарубежные СМИ.
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Сегодня в Женеве прошли переговоры между представителями стран Европы, США и Украины, на которых обсуждались предложения европейской и украинской сторон к американскому плану мирного урегулирования.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ: Зеленский на этой неделе может приехать в США для встречи с Трампом
00:32
По данным агентства Reuters, в тексте документа, дополненном Великобританией, Францией и Германией, есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать войска на Украине, однако к нему добавили оговорку "в мирное время". Кроме того, в плане нет положений о признании Крыма и Донбасса де-факто российскими.
Среди прочего европейская инициатива также предполагает:
  • ограничение численности личного состава ВСУ в мирное время 800 тысячами человек;
В американском плане численность предлагается ограничить 600 тысячами.
  • гарантии безопасности от США для Киева по аналогии с 5-й статьей устава НАТО;
  • право Украины на членство в ЕС, вступление в НАТО при согласии всех членов альянса;
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США обвинили Киев в сливе американским СМИ негатива о плане урегулирования
Вчера, 22:08
США предлагали, чтобы Киев закрепил в конституции положение о невступлении в НАТО.
  • совместные усилия по восстановлению украинской инфраструктуры, в том числе за счет "финансовой компенсации" с привлечением замороженных российских активов;
  • постепенную реинтеграцию России в мировую экономику с поэтапным смягчением санкций и приглашением в "Большую восьмерку";
  • законодательное закрепление Россией политики ненападения на Украину и страны Европы;
  • безъядерный статус Украины в рамках ДНЯО;
  • перезапуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ и с распределением генерации поровну между Россией и Украиной;
  • принятие Киевом положений ЕС о религиозной терпимости и защите языковых меньшинств;
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине
Вчера, 19:51
Предложение США подразумевало установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.
  • переговоры о территориальном обмене от линии боевого соприкосновения;
  • беспрепятственный проход по Днепру для Украины в коммерческих целях;
  • обмен военнопленными и телами погибших по формуле "всех на всех";
  • возврат на родину всех задержанных гражданских, включая детей, без уточнения, какая сторона должна это сделать;
  • проведение выборов на Украине "в кратчайшие сроки" после заключения соглашения.
Американская администрация в своем плане указывала четкие временные рамки в сто дней для проведения выборов на Украине.
По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план. Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.
В Кремле выразили открытость для диалога на основе итогов переговоров Владимира Путина и Трампа на Аляске, состоявшихся 15 августа. Как заявил российский лидер, у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом же Россию устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, однако она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Украина приняла план США как основу для переговоров, пишет FT
Вчера, 19:00
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
