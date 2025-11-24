В Белом доме заявили о согласии Киева с мирным планом после его "доработок"

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана отражает интересы Киева, заявил Белый дом.
«
"Украинские представители заявили, что на основании представленных сегодня уточнений и доработок они считают, что текущий проект отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе", — говорится в заявлении.
В администрации президента США сочли состоявшиеся переговоры продуктивными и назвали их значительным шагом вперед". Как утверждается, украинская делегация подтвердила, что все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность Киева, включая гарантии безопасности, были "тщательно рассмотрены".
"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир", — добавили в Белом доме.
Консультации по итогам встречи в Женеве решено продолжить.
План по урегулированию на Украине
Администрация США ранее заявила о разработке мирной инициативы, отметив, что обсуждать детали пока не будет, поскольку еще работает над ней, однако текст документа публиковали зарубежные СМИ.
Сегодня в Женеве прошли переговоры между представителями стран Европы, США и Украины, на которых обсуждались предложения европейской и украинской сторон к американскому плану мирного урегулирования.
По данным агентства Reuters, в тексте документа, дополненном Великобританией, Францией и Германией, есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать войска на Украине, однако к нему добавили оговорку "в мирное время". Кроме того, в плане нет положений о признании Крыма и Донбасса де-факто российскими.
Среди прочего европейская инициатива также предполагает:
- ограничение численности личного состава ВСУ в мирное время 800 тысячами человек;
В американском плане численность предлагается ограничить 600 тысячами.
- гарантии безопасности от США для Киева по аналогии с 5-й статьей устава НАТО;
- право Украины на членство в ЕС, вступление в НАТО при согласии всех членов альянса;
США предлагали, чтобы Киев закрепил в конституции положение о невступлении в НАТО.
- совместные усилия по восстановлению украинской инфраструктуры, в том числе за счет "финансовой компенсации" с привлечением замороженных российских активов;
- постепенную реинтеграцию России в мировую экономику с поэтапным смягчением санкций и приглашением в "Большую восьмерку";
- законодательное закрепление Россией политики ненападения на Украину и страны Европы;
- безъядерный статус Украины в рамках ДНЯО;
- перезапуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ и с распределением генерации поровну между Россией и Украиной;
- принятие Киевом положений ЕС о религиозной терпимости и защите языковых меньшинств;
Предложение США подразумевало установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.
- переговоры о территориальном обмене от линии боевого соприкосновения;
- беспрепятственный проход по Днепру для Украины в коммерческих целях;
- обмен военнопленными и телами погибших по формуле "всех на всех";
- возврат на родину всех задержанных гражданских, включая детей, без уточнения, какая сторона должна это сделать;
- проведение выборов на Украине "в кратчайшие сроки" после заключения соглашения.
Американская администрация в своем плане указывала четкие временные рамки в сто дней для проведения выборов на Украине.
По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план. Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.
В Кремле выразили открытость для диалога на основе итогов переговоров Владимира Путина и Трампа на Аляске, состоявшихся 15 августа. Как заявил российский лидер, у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом же Россию устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, однако она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.