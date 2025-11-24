https://ria.ru/20251124/plan-2057023506.html
Киев согласен с планом США по безопасности Украины заявили в Белом доме
Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что план США предоставляет надежные и реализуемые механизмы для безопасности Украины, заявил в... РИА Новости, 24.11.2025
Киев согласен с планом США по безопасности Украины заявили в Белом доме
Белый дом: Киев подтвердил, что план США дает надежные механизмы безопасности