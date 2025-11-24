"Столовые" для птиц и белок открыли в "Лосином острове"

Отмечается, что теперь у пернатых, белок, а также у зайцев-беляков есть свои пункты питания, так как им очень найти зимой еду под снегом. "Если вы гуляете по парку и видите такую кормушку, пожалуйста: подсыпьте туда полезных лакомств (несоленые семечки, нежареные орехи, сушеные ягоды для птиц и белок; сено, морковку, капусту для зайцев). Не бросайте хлеб, макароны (да, и такое часто мы видим), чипсы, печенье или соленые продукты — это им только навредит", - рассказали в материале.