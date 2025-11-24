https://ria.ru/20251124/pitanie-2057230697.html
"Столовые" для птиц и белок открыли в "Лосином острове"
"Столовые" для птиц и белок открыли в "Лосином острове" - РИА Новости, 24.11.2025
"Столовые" для птиц и белок открыли в "Лосином острове"
"Столовые" для птиц, белок и зайцев, которые должны помочь лесным жителям пережить морозы и снегопады, открылись в национальном парке в "Лосиный остров" в... РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
"Столовые" для птиц, белок и зайцев, которые должны помочь лесным жителям пережить морозы и снегопады, открылись в национальном парке в "Лосиный остров" в Москве, сообщается в Telegram-канале
экоцентров в "Лосином острове".
"В "Лосином острове" открылись "столовые" для птиц, белок и зайцев. Чтобы помочь лесным жителям пережить морозы и снегопады, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
в московской части национального парка "Лосиный остров" появились новые кормушки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь у пернатых, белок, а также у зайцев-беляков есть свои пункты питания, так как им очень найти зимой еду под снегом. "Если вы гуляете по парку и видите такую кормушку, пожалуйста: подсыпьте туда полезных лакомств (несоленые семечки, нежареные орехи, сушеные ягоды для птиц и белок; сено, морковку, капусту для зайцев). Не бросайте хлеб, макароны (да, и такое часто мы видим), чипсы, печенье или соленые продукты — это им только навредит", - рассказали в материале.