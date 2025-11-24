Рейтинг@Mail.ru
Россия отслеживает сообщения по урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/peskov-2057112905.html
Россия отслеживает сообщения по урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия отслеживает сообщения по урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2025
Россия отслеживает сообщения по урегулированию на Украине, заявил Песков
Москва внимательно отслеживает все сообщения СМИ, касающиеся вопроса украинского урегулирования, в том числе о переговорах в Женеве, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:40:00+03:00
2025-11-24T12:40:00+03:00
женева (город)
в мире
россия
украина
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
https://ria.ru/20251124/zapad-2057099295.html
женева (город)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), в мире, россия, украина, дмитрий песков, евросоюз
Женева (город), В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз
Россия отслеживает сообщения по урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: РФ внимательно отслеживает сообщения СМИ об урегулировании на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва внимательно отслеживает все сообщения СМИ, касающиеся вопроса украинского урегулирования, в том числе о переговорах в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.
"Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения в СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней, из Женевы в том числе. Но официально мы пока ничего не получали", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получал ли Кремль сведения об итогах переговоров в Женеве.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Запад кинул Украину, считает Косачев
12:08
 
Женева (город)В миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала