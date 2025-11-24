https://ria.ru/20251124/peskov-2057112905.html
Россия отслеживает сообщения по урегулированию на Украине, заявил Песков
Москва внимательно отслеживает все сообщения СМИ, касающиеся вопроса украинского урегулирования, в том числе о переговорах в Женеве, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:40:00+03:00
2025-11-24T12:40:00+03:00
2025-11-24T12:40:00+03:00
2025
Россия отслеживает сообщения по урегулированию на Украине, заявил Песков
