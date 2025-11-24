Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал новости об американском плане по Украине
12:38 24.11.2025
Песков прокомментировал новости об американском плане по Украине
Кремль предпочитает исходить из официальной информации о плане США по украинскому урегулированию и не хотел бы сравнивать публикации СМИ на этот счет, заявил...
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кремль предпочитает исходить из официальной информации о плане США по украинскому урегулированию и не хотел бы сравнивать публикации СМИ на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По сути, вы предлагаете сравнивать публикации в СМИ. Мы не знаем, насколько это все достоверно, мы не знаем, насколько это все соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет. Здесь прежде всего нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам. Такой информации мы пока не располагали и пока не хотели бы ничего сравнивать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к одному из пунктов в тексте европейских контрпредложений, опубликованном ранее в СМИ.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Запад кинул Украину, считает Косачев
В миреСШАУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
