Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии
Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 24.11.2025
Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии
Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2025
Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии
Песков: РФ не получала данных о переговорах по Украине в Швейцарии