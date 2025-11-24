https://ria.ru/20251124/peskov-2057109015.html
В Кремле ответили на вопрос, состоится ли встреча делегаций России и США
Встреча делегаций России и США пока не ожидается на этой неделе, конкретики по переговорам нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:36:00+03:00
в мире
сша
дмитрий песков
владимир путин
россия
сша
россия
в мире, сша, дмитрий песков, владимир путин, россия
