В Кремле ответили на вопрос, состоится ли встреча делегаций России и США
12:36 24.11.2025
В Кремле ответили на вопрос, состоится ли встреча делегаций России и США
Встреча делегаций России и США пока не ожидается на этой неделе, конкретики по переговорам нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
в мире
сша
дмитрий песков
владимир путин
россия
в мире, сша, дмитрий песков, владимир путин, россия
В мире, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
В Кремле ответили на вопрос, состоится ли встреча делегаций России и США

Песков заявил, что встречи делегаций РФ и США пока не ожидается на этой неделе

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Встреча делегаций России и США пока не ожидается на этой неделе, конкретики по переговорам нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли на этой неделе встреча между российской и американской делегациями по мирному соглашению.
Пресс-секретарь главы государства напомнил заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия остается открытой для таких контактов.
"Пока никакой конкретики по переговорам с нами нет", - добавил Песков.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Кремле прокомментировали информацию о мирном плане США
В мире, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
 
 
