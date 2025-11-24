Рейтинг@Mail.ru
Представители ЕК приняли участие в переговорах по Украине в Швейцарии
14:25 24.11.2025 (обновлено: 14:51 24.11.2025)
Представители ЕК приняли участие в переговорах по Украине в Швейцарии
Представители ЕК приняли участие в переговорах по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 24.11.2025
Представители ЕК приняли участие в переговорах по Украине в Швейцарии
Представители Еврокомиссии участвовали в переговорах по Украине в Женеве вместе с США и Киевом, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
украина
швейцария
женева (город)
еврокомиссия
сша
россия
владимир путин
в мире, украина, швейцария, женева (город), еврокомиссия, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, киев, евросоюз
В мире, Украина, Швейцария, Женева (город), Еврокомиссия, США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Киев, Евросоюз
Представители ЕК приняли участие в переговорах по Украине в Швейцарии

Представители ЕК участвовали в переговорах по Украине в Женеве

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Представители Еврокомиссии участвовали в переговорах по Украине в Женеве вместе с США и Киевом, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Это участие включало суверенное европейское присутствие на переговорах с Украиной и США в Женеве, в которых принимали участие, в частности, представители ЕС и Еврокомиссии", - сказала она.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Республиканцы в конгрессе США раскололись из-за плана по Украине, пишет FT
14:16
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине
13:48
 
В миреУкраинаШвейцарияЖенева (город)ЕврокомиссияСШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКиевЕвросоюз
 
 
