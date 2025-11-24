https://ria.ru/20251124/peregovory-2057023284.html
США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева, заявили в Белом доме
США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева, заявили в Белом доме - РИА Новости, 24.11.2025
США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева, заявили в Белом доме
Украинская делегация подтвердила, что все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность Киева, были тщательно рассмотрены в ходе встречи по украинскому...
США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева, заявили в Белом доме
Белый дом: США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Украинская делегация подтвердила, что все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность Киева, были тщательно рассмотрены в ходе встречи по украинскому урегулированию в Женеве, заявили в Белом доме по итогам переговоров.
"Украинская делегация подтвердила, что все их основные вопросы, вызывающие обеспокоенность - гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет - были тщательно рассмотрены в ходе встречи", – говорится в заявлении.