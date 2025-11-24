Рейтинг@Mail.ru
США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева, заявили в Белом доме
02:32 24.11.2025
США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева, заявили в Белом доме
США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева, заявили в Белом доме - РИА Новости, 24.11.2025
США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева, заявили в Белом доме
Украинская делегация подтвердила, что все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность Киева, были тщательно рассмотрены в ходе встречи по украинскому... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T02:32:00+03:00
2025-11-24T02:32:00+03:00
в мире
киев
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
https://ria.ru/20251124/peregovory-2057023168.html
киев
женева (город)
в мире, киев, женева (город)
В мире, Киев, Женева (город)
США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева, заявили в Белом доме

Белый дом: США на переговорах в Женеве учли озабоченности Киева

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Украинская делегация подтвердила, что все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность Киева, были тщательно рассмотрены в ходе встречи по украинскому урегулированию в Женеве, заявили в Белом доме по итогам переговоров.
"Украинская делегация подтвердила, что все их основные вопросы, вызывающие обеспокоенность - гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет - были тщательно рассмотрены в ходе встречи", – говорится в заявлении.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Белый дом назвал переговоры в Женеве значительным шагом вперед
02:30
 
В миреКиевЖенева (город)
 
 
