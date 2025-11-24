Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме

БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к отопительному сезону, такой результат достигнут в регионе впервые, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.

"Результатом работ по подготовке муниципальных образований к осенне-зимнему периоду должно стать получение паспорта готовности. По итогам проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора оценки готовности муниципалитетов к отопительному периоду 2025 – 2026 годов паспорта готовности получили все 69 муниципальных образований региона - 100%. Такой показатель был достигнут в Алтайском крае впервые", – отметил Гилев.

Министр подчеркнул, что для качественной подготовки к отопительному сезону в летний период проводились предварительные проверки теплоснабжающих предприятий и объектов теплоснабжения, для устранения выявленных нарушений муниципалитетам из краевого бюджета было выделено почти 30 млн рублей.

"Всего в 2025 году на подготовку к зиме, ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения предусмотрено 7 миллиардов рублей – в четыре раза больше, чем в 2018 году и на 8,8% больше, чем в 2024 году. Из них 3,2 миллиарда рублей привлечено правительством Алтайского края из федерального бюджета, еще 2,2 миллиарда рублей выделено из бюджета Алтайского края", - отмечает пресс-служба регионального правительства.

В Алтайском крае с начала года выполнено строительство девяти котельных, заменено 180 котлов на котельных малой теплоэнергетики, проложено 79 километров тепловых и более 100 километров водопроводных сетей, пробурено 38 водозаборных скважин, установлено 30 водонапорных башен и две станции очистки воды. Не влияющие на подачу тепла потребителям работы на объектах ЖКХ продолжаются.