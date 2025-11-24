Рейтинг@Mail.ru
Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме - РИА Новости, 24.11.2025
12:43 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/pasport-2057115202.html
Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме
Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме - РИА Новости, 24.11.2025
Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме
Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к отопительному сезону, такой результат достигнут в регионе впервые, сообщил министр... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:43:00+03:00
2025-11-24T12:43:00+03:00
https://ria.ru/20251121/mashiny-2056669422.html
https://ria.ru/20251120/urozhay-2056350287.html
Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме

Гилев: все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме

© Depositphotos.com / Free2014Река Чарыш в Алтайском крае
Река Чарыш в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Река Чарыш в Алтайском крае. Архивное фото
БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к отопительному сезону, такой результат достигнут в регионе впервые, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.
"Результатом работ по подготовке муниципальных образований к осенне-зимнему периоду должно стать получение паспорта готовности. По итогам проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора оценки готовности муниципалитетов к отопительному периоду 2025 – 2026 годов паспорта готовности получили все 69 муниципальных образований региона - 100%. Такой показатель был достигнут в Алтайском крае впервые", – отметил Гилев.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Около 200 машин скорой помощи приобрели в Алтайском крае за последние 5 лет
21 ноября, 17:34
Министр подчеркнул, что для качественной подготовки к отопительному сезону в летний период проводились предварительные проверки теплоснабжающих предприятий и объектов теплоснабжения, для устранения выявленных нарушений муниципалитетам из краевого бюджета было выделено почти 30 млн рублей.
"Всего в 2025 году на подготовку к зиме, ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения предусмотрено 7 миллиардов рублей – в четыре раза больше, чем в 2018 году и на 8,8% больше, чем в 2024 году. Из них 3,2 миллиарда рублей привлечено правительством Алтайского края из федерального бюджета, еще 2,2 миллиарда рублей выделено из бюджета Алтайского края", - отмечает пресс-служба регионального правительства.
В Алтайском крае с начала года выполнено строительство девяти котельных, заменено 180 котлов на котельных малой теплоэнергетики, проложено 79 километров тепловых и более 100 километров водопроводных сетей, пробурено 38 водозаборных скважин, установлено 30 водонапорных башен и две станции очистки воды. Не влияющие на подачу тепла потребителям работы на объектах ЖКХ продолжаются.
"В настоящее время отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. На площадках муниципальных образований в наличии имеется 236,6 тысячи тонн - 176,7% от неснижаемого нормативного запаса. На случай аварийных ситуаций подготовлены дополнительные резервные источники питания и запас ремонтных материалов. Обеспечена готовность ответственных служб и ведомств", - отмечает пресс-служба.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Алтайский край побил рекорд прошлого года по урожаю зерновых и зернобобовых
20 ноября, 16:01
 
Алтайский крайАлтайский крайФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
