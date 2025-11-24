Рейтинг@Mail.ru
Подготовку к строительству АЭС "Пакш-2" почти завершили, заявил посол - РИА Новости, 24.11.2025
08:28 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/paksh-2057041235.html
Подготовку к строительству АЭС "Пакш-2" почти завершили, заявил посол
Подготовку к строительству АЭС "Пакш-2" почти завершили, заявил посол - РИА Новости, 24.11.2025
Подготовку к строительству АЭС "Пакш-2" почти завершили, заявил посол
Подготовительные работы на стройплощадке АЭС "Пакш-2" практически завершены и после заливки "первого бетона", запланированной на февраль 2026 года, АЭС будет... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T08:28:00+03:00
2025-11-24T08:28:00+03:00
венгрия
россия
германия
петер сийярто
виктор орбан
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
венгрия
россия
германия
Венгрия, Россия, Германия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Подготовку к строительству АЭС "Пакш-2" почти завершили, заявил посол

Станиславов: подготовку к заливке первого бетона АЭС "Пакш-2" почти завершили

© РИА Новости
Строительство
© РИА Новости
Строительство. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Подготовительные работы на стройплощадке АЭС "Пакш-2" практически завершены и после заливки "первого бетона", запланированной на февраль 2026 года, АЭС будет официально считаться строящейся, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"Сейчас на стройплощадке практически завершены подготовительные земельные работы, ожидается разрешение Венгерского национального агентства по атомной энергии на проведение бетонных работ. По последней информации, они могут начаться в феврале следующего года, после чего АЭС "Пакш-2" будет официально считаться строящейся станцией", - сказал Станиславов.
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Решение суда ЕС по "Пакш-2" не повлияет на работу "Росатома", заявил посол
06:25
Посол сообщил, что корпуса реакторов уже изготавливаются на российских заводах, а машиностроительный дивизион "Росатома" получил одобрение от венгерского заказчика на поставку парогенераторного оборудования.
"Проект "Пакш-2" – международный, а значит в его реализации задействованы не только российские специалисты. В нашем случае речь идет о подрядчиках из Германии и Франции, само собой, Венгрии. Российская сторона исходит из того, что все они будут выполнять свою работу добросовестно, соблюдая взятые на себя обязательства. При этом в России при строительстве АЭС 99% оборудования – российского производства, это говорит о том, что мы располагаем всеми ресурсами для того, чтобы возвести зарубежную АЭС самостоятельно", - отметил дипломат.
Во вторник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что заливка "первого бетона" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на 5 февраля 2026 года, все разрешения выданы.
По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год. После визита в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков
21 ноября, 22:38
 
