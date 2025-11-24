Подготовку к строительству АЭС "Пакш-2" почти завершили, заявил посол

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Подготовительные работы на стройплощадке АЭС "Пакш-2" практически завершены и после заливки "первого бетона", запланированной на февраль 2026 года, АЭС будет официально считаться строящейся, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.