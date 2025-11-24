https://ria.ru/20251124/pakistan-2057037732.html
СМИ: в Пакистане ликвидировали двух боевиков, напавших на здание полиции
СМИ: в Пакистане ликвидировали двух боевиков, напавших на здание полиции - РИА Новости, 24.11.2025
СМИ: в Пакистане ликвидировали двух боевиков, напавших на здание полиции
Как минимум два террориста ликвидированы при нападении на штаб-квартиру федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, сообщает телеканал Samaa. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:55:00+03:00
в мире
пешавар
