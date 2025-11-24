Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Пакистане ликвидировали двух боевиков, напавших на здание полиции - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/pakistan-2057037732.html
СМИ: в Пакистане ликвидировали двух боевиков, напавших на здание полиции
СМИ: в Пакистане ликвидировали двух боевиков, напавших на здание полиции - РИА Новости, 24.11.2025
СМИ: в Пакистане ликвидировали двух боевиков, напавших на здание полиции
Как минимум два террориста ликвидированы при нападении на штаб-квартиру федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, сообщает телеканал Samaa. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:55:00+03:00
2025-11-24T07:55:00+03:00
в мире
пешавар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783038433_290:483:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0c382ae05d49379a1ec5c7b72f7703f.jpg
https://ria.ru/20251124/vzryv-2057035706.html
пешавар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783038433_295:165:2806:2048_1920x0_80_0_0_fd1b0eeeab6eb9916150f969dbf32882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пешавар
В мире, Пешавар
СМИ: в Пакистане ликвидировали двух боевиков, напавших на здание полиции

Samaa: в Пакистане ликвидировали двух напавших на здание полиции в Пешаваре

© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов в Пакистане
Сотрудники правоохранительных органов в Пакистане - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Как минимум два террориста ликвидированы при нападении на штаб-квартиру федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, сообщает телеканал Samaa.
"Два террориста-смертника попытались проникнуть на территорию федеральной полиции, но сотрудники полиции остановили их у ворот. Один террорист подорвал себя у первых ворот, в то время как еще один нападавший был застрелен сотрудниками полиции", - сообщает телеканал.
Отмечается, что в результате нападения трое полицейских погибли, двое получили ранения.
Автомобили скорой помощи на месте взрывов в штаб-квартире федеральной полиции в городе Пешавар в Пакистане. 24 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ: при взрыве в здании полиции в Пакистане погибли минимум три человека
07:20
 
В миреПешавар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала