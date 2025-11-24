В Москве опечатали предприятие общепита после отравления 17 студентов

«

"Незамедлительно после получения информации в ночь с 23 ноября 2025 года на 24 ноября 2025 года комиссией в составе специалистов Управления и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" было начато эпидемиологическое расследование с выездом в очаг по месту проведения соревнований и на предприятие общественного питания ООО "Социальный комфорт", которое поставляло в порядке кейтеринга готовые блюда для обеспечения участников мероприятия на территории АНО ВО "Центральный университет"… Объект опечатан, проводится эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.