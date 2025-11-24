https://ria.ru/20251124/otravlenie-2057274863.html
В Москве опечатали предприятие общепита после отравления 17 студентов
В Москве опечатали предприятие общепита после отравления 17 студентов
В Москве опечатали предприятие общепита после отравления 17 студентов
Предприятие "Социальный комфорт", которое обеспечило питанием отравившихся детей в Центральном университете, опечатано, сообщает столичное управление... РИА Новости, 24.11.2025
В Москве опечатали предприятие общепита после отравления 17 студентов
В Москве после отравления студентов опечатали предприятие общественного питания
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предприятие "Социальный комфорт", которое обеспечило питанием отравившихся детей в Центральном университете, опечатано, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
Ранее Telegram-канал 112 писал, что 17 московских студентов отравились в Центральном университете, инцидент произошел на улице Гашека. Позже в департаменте здравоохранения Москвы
сообщили РИА Новости, что несколько участников соревнований по промышленной разработке госпитализировали с симптомами отравления в инфекционные больницы №1 и №2. Управление Роспотребнадзора
по Москве начало эпидемиологическое расследование после информации о пищевом отравлении в университете.
«
"Незамедлительно после получения информации в ночь с 23 ноября 2025 года на 24 ноября 2025 года комиссией в составе специалистов Управления и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" было начато эпидемиологическое расследование с выездом в очаг по месту проведения соревнований и на предприятие общественного питания ООО "Социальный комфорт", которое поставляло в порядке кейтеринга готовые блюда для обеспечения участников мероприятия на территории АНО ВО "Центральный университет"… Объект опечатан, проводится эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что произведен отбор проб продукции, сырья, смывов, а также клинического материала от заболевших, контактных сотрудников, связанных с производством и раздачей пищевой продукции.
"По результатам первичного факторного опроса заболевших было установлено, что все они употребляли на обед продукцию ООО "Социальный комфорт", которую раздавали в виде ланч-боксов во время проведения соревнований. Источник инфекции будет установлен после получения результатов всех лабораторных исследований, которые проводятся в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", - уточняется в сообщении.