Юрист рассказала, что грозит работодателю за сорванный отпуск сотрудника

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Работодателю за сорванный отпуск сотрудника может грозить штраф до 50 тысяч рублей, при этом дополнительно работник может взыскать с него компенсацию морального вреда или дополнительные дни отпуска, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

"Работодателя можно наказать за сорванный отпуск, если он не предоставил отпуск вовремя (по графику), вызвал из отпуска без законных оснований или заставил выйти на работу в период отпуска. Это будет нарушением трудового законодательства", - сообщила собеседница агентства.

По словам юриста, при подобном нарушении работник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд, например, для взыскания морального вреда и денежной компенсации.

"В соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства, в том числе порядка предоставления отпуска может быть штраф: для должностных лиц – 1-5 тысяч рублей, для ИП – 1-5 тысяч рублей, для юридического лица – 30-50 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение штрафы выше", - рассказала Сабитова.

Кроме того, дополнительно работник может через суд взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, заработок за дни работы во время отпуска или дополнительные дни отпуска.

При этом, как рассказала юрист, в соответствии со статьей 125 ТК РФ работодатель может отзывать работника из отпуска только при его согласии, а часть неиспользованных дней должна быть предоставлена позже по выбору сотрудника. Также не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.