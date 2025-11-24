Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, что грозит работодателю за сорванный отпуск сотрудника - РИА Новости, 24.11.2025
03:12 24.11.2025
Юрист рассказала, что грозит работодателю за сорванный отпуск сотрудника
Юрист рассказала, что грозит работодателю за сорванный отпуск сотрудника
общество
россия
россия
общество, россия
Общество, Россия
Юрист рассказала, что грозит работодателю за сорванный отпуск сотрудника

Юрист Сабитова: работодателю за сорванный отпуск сотрудника грозит штраф

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Работодателю за сорванный отпуск сотрудника может грозить штраф до 50 тысяч рублей, при этом дополнительно работник может взыскать с него компенсацию морального вреда или дополнительные дни отпуска, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.
"Работодателя можно наказать за сорванный отпуск, если он не предоставил отпуск вовремя (по графику), вызвал из отпуска без законных оснований или заставил выйти на работу в период отпуска. Это будет нарушением трудового законодательства", - сообщила собеседница агентства.
По словам юриста, при подобном нарушении работник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд, например, для взыскания морального вреда и денежной компенсации.
"В соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства, в том числе порядка предоставления отпуска может быть штраф: для должностных лиц – 1-5 тысяч рублей, для ИП – 1-5 тысяч рублей, для юридического лица – 30-50 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение штрафы выше", - рассказала Сабитова.
Кроме того, дополнительно работник может через суд взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, заработок за дни работы во время отпуска или дополнительные дни отпуска.
При этом, как рассказала юрист, в соответствии со статьей 125 ТК РФ работодатель может отзывать работника из отпуска только при его согласии, а часть неиспользованных дней должна быть предоставлена позже по выбору сотрудника. Также не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
"Для "безопасного" вызова из отпуска работника необходимо получить его письменное согласие, издать приказ о вызове из отпуска, внести изменения в график отпусков и зафиксировать остаток неиспользованных дней", - заключила Сабитова.
ОбществоРоссия
 
 
