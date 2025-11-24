Рейтинг@Mail.ru
Торговля между Россией и странами Азии набирает обороты, считает эксперт - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/otnoshenija-2057246740.html
Торговля между Россией и странами Азии набирает обороты, считает эксперт
Торговля между Россией и странами Азии набирает обороты, считает эксперт - РИА Новости, 24.11.2025
Торговля между Россией и странами Азии набирает обороты, считает эксперт
Торгово-экономические отношения между Россией и странами Азии набирают обороты, что свидетельствует о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:57:00+03:00
2025-11-24T19:57:00+03:00
в мире
россия
азия
вьетнам
виталий манкевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_ce7f0d8ab2a9babc0745dcf9d723d2ff.jpg
https://ria.ru/20251124/apk-2057031381.html
россия
азия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2e168a1e206e202285153eefb6cfc81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, азия, вьетнам, виталий манкевич
В мире, Россия, Азия, Вьетнам, Виталий Манкевич
Торговля между Россией и странами Азии набирает обороты, считает эксперт

Глава РАСПП Манкевич: торгово-экономические отношения РФ и Азии набирают обороты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Торгово-экономические отношения между Россией и странами Азии набирают обороты, что свидетельствует о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая необходимость перевешивают страх перед санкциями, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
На вопрос, каков тренд в торговле России со странами Азии, глава РАСПП ответил: "Положительный, мало-помалу он набирает обороты".
"Все это говорит о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая необходимость перевешивают страх перед санкциями", - сказал Манкевич.
"Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Малайзия – везде мы наблюдаем благоприятную динамику. Даже с ныне недружественными России Японией, Южной Кореей и Сингапуром предприниматели стараются сохранять торгово-экономические связи, а по позициям, неподверженным санкциям, торговля вовсе растет, и таких товарных групп достаточно много",- подчеркнул собеседник агентства.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Титов отметил рост поставок продукции АПК из России в Китай
Вчера, 05:43
 
В миреРоссияАзияВьетнамВиталий Манкевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала