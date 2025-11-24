Торговля между Россией и странами Азии набирает обороты, считает эксперт

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Торгово-экономические отношения между Россией и странами Азии набирают обороты, что свидетельствует о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая необходимость перевешивают страх перед санкциями, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.