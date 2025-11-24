Рейтинг@Mail.ru
Ростовскую компанию оштрафовали за организацию нелегальной миграции - РИА Новости, 24.11.2025
13:54 24.11.2025
Ростовскую компанию оштрафовали за организацию нелегальной миграции
происшествия
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ростовская область
происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Ростовскую компанию оштрафовали за организацию нелегальной миграции

Ростовскую коммерческую компанию оштрафовали за организацию нелегальной миграции

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Коммерческая организация оштрафована на 30 миллионов рублей за организацию нелегальной миграции в Ростовской области, правонарушения выявлены в рамках расследования уголовного дела в отношении двух сотрудников ростовского управления по делам миграции, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
"Коммерческая организация привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 миллионов рублей за организацию нелегальной миграции", - говорится в сообщении.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Правительство поддержало проект о мерах за незаконное пересечение границы
12:45
Как следует из релиза, правонарушения выявлены сотрудниками УФСБ РФ по региону в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела в отношении экс-начальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Ростовской области и его подчиненного, так же бывшего начальника отдела по вопросам трудовой миграции. Бывших правоохранителей подозревают в превышении должностных полномочий и организация незаконной миграции.
"Фигуранты не только организовали незаконное пребывание иностранцев на территории региона, но еще и не привлекли к ответственности их работодателя, обеспечившего проживание нелегалов… Они длительное время, зная о нарушении законодательства коммерческой структурой, не принимали мер реагирования ввиду имеющихся договоренностей с её руководством", - говорится в сообщении УФСБ РФ.
Все эти нарушения были задокументированы в ходе мероприятий, проведенных УФСБ РФ совместно с полицией, в результате чего коммерческая организация привлечена к предусмотренной законом ответственности, уточнили в ведомстве.
Ранее, 14 мая, в пресс-службе региональной полиции сообщили, что приказом начальника ГУМВД РФ по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого отстранены от выполнения служебных обязанностей двое сотрудников управления по вопросам миграции ГУМВД РФ по региону. Ранее в региональном СК сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По версии следствия, фигуранты, достоверно зная об отсутствии у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на трудовую деятельность, дали незаконные указания подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные им разрешения на работу, уточнили в ведомстве.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Приморье перекрыли канал нелегальной миграции
02:48
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
