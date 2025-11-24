Ростовскую компанию оштрафовали за организацию нелегальной миграции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Коммерческая организация оштрафована на 30 миллионов рублей за организацию нелегальной миграции в Ростовской области, правонарушения выявлены в рамках расследования уголовного дела в отношении двух сотрудников ростовского управления по делам миграции, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

"Коммерческая организация привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 миллионов рублей за организацию нелегальной миграции", - говорится в сообщении.

Как следует из релиза, правонарушения выявлены сотрудниками УФСБ РФ по региону в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела в отношении экс-начальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Ростовской области и его подчиненного, так же бывшего начальника отдела по вопросам трудовой миграции. Бывших правоохранителей подозревают в превышении должностных полномочий и организация незаконной миграции.

"Фигуранты не только организовали незаконное пребывание иностранцев на территории региона, но еще и не привлекли к ответственности их работодателя, обеспечившего проживание нелегалов… Они длительное время, зная о нарушении законодательства коммерческой структурой, не принимали мер реагирования ввиду имеющихся договоренностей с её руководством", - говорится в сообщении УФСБ РФ.

Все эти нарушения были задокументированы в ходе мероприятий, проведенных УФСБ РФ совместно с полицией, в результате чего коммерческая организация привлечена к предусмотренной законом ответственности, уточнили в ведомстве.

Ранее, 14 мая, в пресс-службе региональной полиции сообщили, что приказом начальника ГУМВД РФ по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого отстранены от выполнения служебных обязанностей двое сотрудников управления по вопросам миграции ГУМВД РФ по региону. Ранее в региональном СК сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).