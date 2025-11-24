Рейтинг@Mail.ru
Орбан поздравил кандидата в президенты РС БиГ до финала подсчета голосов - РИА Новости, 24.11.2025
20:51 24.11.2025
Орбан поздравил кандидата в президенты РС БиГ до финала подсчета голосов
Орбан поздравил кандидата в президенты РС БиГ до финала подсчета голосов
2025-11-24T20:51:00+03:00
2025-11-24T20:51:00+03:00
в мире
республика сербская
венгрия
босния и герцеговина
виктор орбан
милорад додик
в мире, республика сербская, венгрия, босния и герцеговина, виктор орбан, милорад додик
В мире, Республика Сербская, Венгрия, Босния и Герцеговина, Виктор Орбан, Милорад Додик
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил кандидата на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) от правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Синишу Карана с победой до окончания подсчета голосов.
По данным Центральной избирательной комиссии БиГ по итогам обработки данных с 92,79% участков, Каран лидирует с 50,3% голосов, кандидат от крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша получает 48,37%, еще четыре кандидата - менее 1% каждый.
"Поздравляю избранного президента Синишу Карана и СНСД с победой на выборах в Республике Сербской. Мы давно работаем вместе ради стабильности в регионе. С нетерпением жду продолжения этого сотрудничества!" - написал Орбан в соцсети Х.
Лидер правящей в Республике Сербской СНСД Милорад Додик в ночь на понедельник уже провозгласил победу партийного кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
В миреРеспублика СербскаяВенгрияБосния и ГерцеговинаВиктор ОрбанМилорад Додик
 
 
