Орбан поздравил кандидата в президенты РС БиГ до финала подсчета голосов

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил кандидата на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) от правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Синишу Карана с победой до окончания подсчета голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии БиГ по итогам обработки данных с 92,79% участков, Каран лидирует с 50,3% голосов, кандидат от крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша получает 48,37%, еще четыре кандидата - менее 1% каждый.