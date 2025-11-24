Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 24.11.2025
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности отменен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.11.2025
безопасность, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии отменили беспилотную опасность

На территории Мордовии отменили беспилотную опасность

Вид на Саранск
Вид на Саранск
Вид на Саранск
Вид на Саранск. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Мордовии, сообщает правительство региона.
"Уважаемые жители! Отбой сигнала "Беспилотная опасность" на территории Мордовии", - говорится в Telegram-канале правительства.
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине Безопасность Республика Мордовия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
