В Мордовии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
Новости
На территории Мордовии объявили беспилотную опасность