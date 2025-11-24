Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали оказать давление на Израиль из-за нарушения прекращения огня - РИА Новости, 24.11.2025
21:59 24.11.2025
В ООН призвали оказать давление на Израиль из-за нарушения прекращения огня
В ООН призвали оказать давление на Израиль из-за нарушения прекращения огня
Эксперты ООН призвали правительства оказать давление на Израиль из-за нарушения режима прекращения огня. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
израиль
сша
палестина
дональд трамп
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
палестина
в мире, израиль, сша, палестина, дональд трамп, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Палестина, Дональд Трамп, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В ООН призвали оказать давление на Израиль из-за нарушения прекращения огня

Спецдокладчик ООН Альбанезе: странам нужно оказать давление на Израиль

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 24 ноя - РИА Новости. Эксперты ООН призвали правительства оказать давление на Израиль из-за нарушения режима прекращения огня.
В пресс-релизе, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), говорится, что продолжающиеся нарушения Израилем режима прекращения огня в секторе Газа ставят под угрозу хрупкое перемирие.
"С момента объявления режима прекращения огня 11 октября Израиль, по сообщениям, совершил не менее 393 нарушений, в результате которых погибли 339 палестинцев, в том числе более 70 детей, и более 871 получили ранения. Авиаудары 28 октября стали самой смертоносной ночью с начала действия режима прекращения огня: погибли не менее 104 палестинцев", - говорится в заявлении.
Эксперты, включая спецдокладчика ООН по Палестине Франческу Альбанезе, призвали все государства обеспечить немедленное прекращение нападений на мирных жителей и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи, включая медицинскую.
"Страны должны ввести санкции против Израиля за продолжающиеся нарушения международного права и незаконную оккупацию, а также ввести всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия Израилю", - в том числе отметили они.
Эксперты указали, что объёмы поступающей помощи до сих пор недостаточны, а основные медицинские учреждения по-прежнему закрыты.
По их словам, несмотря на "прекращение огня", сообщения о нападениях продолжают поступать из всех пяти провинций Газы: сообщалось о перестрелках, артиллерийских обстрелах и авиаударах. Продолжающиеся израильские нападения на палестинское население в Газе представляют собой вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня, заявили эксперты.
Они также указали на продолжающееся насилие израильских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
"Мы предупреждали, что так называемые мирные инициативы, позволяющие одной из сторон сохранить военизированный контроль над Газой, не положат конец оккупации, а лишь укрепят её. К сожалению, это происходит на наших глазах", - заявили они.
Более 58% территории Газы остаётся под контролем израильских военных, при этом 40 действующих израильских объектов продолжают действовать за пределами согласованной линии отвода, что является явным нарушением условий прекращения огня, сообщается в релизе УВКПЧ.
После объявления перемирия 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Как заявляла пресс-служба ЦАХАЛ, эти меры были приняты в связи с нарушением режима прекращения огня палестинской стороной.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В миреИзраильСШАПалестинаДональд ТрампООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
