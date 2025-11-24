Рейтинг@Mail.ru
Чибис доложил Путину о строительстве корпуса онкодиспансера в Мурманске
16:37 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/onkodispanser-2057189903.html
Чибис доложил Путину о строительстве корпуса онкодиспансера в Мурманске
Чибис доложил Путину о строительстве корпуса онкодиспансера в Мурманске - РИА Новости, 24.11.2025
Чибис доложил Путину о строительстве корпуса онкодиспансера в Мурманске
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что новый корпус онкодиспансера в столице Заполярья... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:37:00+03:00
2025-11-24T16:37:00+03:00
мурманская область
россия
андрей чибис
владимир путин
мурманск
мурманская область
россия
мурманск
мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин, мурманск
Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин, Мурманск
Чибис доложил Путину о строительстве корпуса онкодиспансера в Мурманске

Чибис: новый корпус онкодиспансера в Мурманске введут в строй в начале 2026 года

© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что новый корпус онкодиспансера в столице Заполярья будет введен в строй в самом начале следующего года.
«
"При вашей поддержке, при поддержке правительства мы достраиваем новый корпус онкодиспансера, и это будет очень современное медицинское учреждение… Мы планируем, что введем в строй в самом начале следующего года", - сказал Чибис.
Глава региона также отметил, что в регионе выросла выявляемость онкологических заболеваний.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Мурманской области планируют построить миллион квадратных метров жилья
13 ноября, 20:36
 
Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин, Мурманск
 
 
