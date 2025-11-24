Чибис доложил Путину о строительстве корпуса онкодиспансера в Мурманске

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что новый корпус онкодиспансера в столице Заполярья будет введен в строй в самом начале следующего года.