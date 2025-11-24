https://ria.ru/20251124/ogranicheniya-2057027016.html
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
План "Ковер" отменен в Пензенской области, сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 24.11.2025
