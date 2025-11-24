Ермак поручил подготовить дело против главы САП, пишут СМИ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вскоре после начала расследования коррупции в сфере энергетики поручил подконтрольным правоохранителям подготовить дело в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, сообщает издание "Украинская правда".

"После публикации первых частей расследования НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) "Мидас" о коррупции в окружении (Зеленского - ред.)... Ермак поставил задачу подконтрольным... (офису Зеленского - ред.) силовикам готовить подозрение руководителю САП Александру Клименко ", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания.

По информации его источника, в конце первой недели расследования по делу о коррупции Зеленский позвал на встречу руководителей НАБУ и САП, но "разговор не пошел". После этого, отмечает "Украинская правда", Ермак вновь приказал силовикам готовить обвинение против Клименко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.