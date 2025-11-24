Рейтинг@Mail.ru
Ермак поручил подготовить дело против главы САП, пишут СМИ
24.11.2025
Ермак поручил подготовить дело против главы САП, пишут СМИ
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вскоре после начала расследования коррупции в сфере энергетики поручил подконтрольным правоохранителям подготовить
дело миндича
Ермак поручил подготовить дело против главы САП, пишут СМИ

Глава Офиса президента Андрей Ермак
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вскоре после начала расследования коррупции в сфере энергетики поручил подконтрольным правоохранителям подготовить дело в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, сообщает издание "Украинская правда".
Партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине ранее зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака. Кроме того, в Киеве прошел митинг с требованием его ареста.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Берлин продолжит помогать Киеву, несмотря на коррупционный скандал
20 ноября, 15:43
"После публикации первых частей расследования НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) "Мидас" о коррупции в окружении (Зеленского - ред.)... Ермак поставил задачу подконтрольным... (офису Зеленского - ред.) силовикам готовить подозрение руководителю САП Александру Клименко", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания.
По информации его источника, в конце первой недели расследования по делу о коррупции Зеленский позвал на встречу руководителей НАБУ и САП, но "разговор не пошел". После этого, отмечает "Украинская правда", Ермак вновь приказал силовикам готовить обвинение против Клименко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
21 ноября, 08:00
 
