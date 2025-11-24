https://ria.ru/20251124/obstrel-2057095377.html
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали два человека
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 24.11.2025
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали два человека
Два человека пострадали в Херсонской области от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
новая каховка
