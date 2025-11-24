Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 24.11.2025
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали два человека
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали два человека
Два человека пострадали в Херсонской области от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.11.2025
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали два человека

При обстрелах ВСУ Херсонской области за сутки пострадали два человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Последствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в Херсонской области от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа в результате обстрелов киевского режима пострадали два человека", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в Чернянке ранен 38-летний мужчина, а в Новой Каховке от целенаправленного удара по автомобилю ранена 46-летняя женщина. Оба госпитализированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
