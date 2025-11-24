https://ria.ru/20251124/oblast-2057073015.html
В Белгородской области запретили вывоз источников резервной генерации
В Белгородской области запретили вывоз источников резервной генерации - РИА Новости, 24.11.2025
В Белгородской области запретили вывоз источников резервной генерации
Оперативный штаб Белгородской области запретил вывоз всех видов источников резервной генерации электроэнергии с территории региона до 1 апреля 2026 года
белгородская область
В Белгородской области запретили вывоз источников резервной генерации
Оперштаб Белгородской области запретил вывоз источников резервной генерации
БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Оперативный штаб Белгородской области запретил вывоз всех видов источников резервной генерации электроэнергии с территории региона до 1 апреля 2026 года, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
В начале ноября губернатор сообщал, что в регионе сформирован запас резервных источников генерации общей мощностью более 117 МВт, который необходим для поддержания стабильной работы социально значимых объектов во время осенне-зимнего периода. Запас продолжает формироваться.
"У нас есть поручение оперативного штаба. Напомню, что оперативный штаб принял решение, мне кажется, оно абсолютно обоснованное, о запрете вывоза резервной генерации, РИСЭ (резервных источников снабжения электрической энергией - ред.), генераторов всех видов до 1 апреля 2026 года с территории Белгородской области", - сказал Гладков
во время заседания правительства в понедельник.
Губернатор поручил начальнику управления общественной безопасности Евгению Воробьеву провести ревизию всех имеющихся генераторов. Контроль за соблюдением запрета на вывоз возложен на МВД, ГИБДД
и РЖД
.
Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов ускорить установку и подключение резервных источников электроснабжения, обеспечить наличие договоров на поставку топлива и защитить от возможного вандализма. В качестве примера эффективной и недорогой защиты он привел щиты из досок или фанеры, засыпанные песком, которые используются в Борисовском районе. Гладков подчеркнул, что средства на такую защиту минимальны, и призвал глав муниципалитетов взять этот вопрос на личный контроль.