В Белгородской области запретили вывоз источников резервной генерации

В начале ноября губернатор сообщал, что в регионе сформирован запас резервных источников генерации общей мощностью более 117 МВт, который необходим для поддержания стабильной работы социально значимых объектов во время осенне-зимнего периода. Запас продолжает формироваться.

Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов ускорить установку и подключение резервных источников электроснабжения, обеспечить наличие договоров на поставку топлива и защитить от возможного вандализма. В качестве примера эффективной и недорогой защиты он привел щиты из досок или фанеры, засыпанные песком, которые используются в Борисовском районе. Гладков подчеркнул, что средства на такую защиту минимальны, и призвал глав муниципалитетов взять этот вопрос на личный контроль.