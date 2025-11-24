https://ria.ru/20251124/obekty-2057119391.html
ВС России ударили по украинским портам, использовавшимся в интересах ВСУ
ВС России ударили по украинским портам, использовавшимся в интересах ВСУ
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:55:00+03:00
ВС России ударили по украинским портам, использовавшимся в интересах ВСУ
