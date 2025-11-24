Рейтинг@Mail.ru
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов
16:46 24.11.2025
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов
ГО И ЧС Норильска снова объявляет штормовое предупреждение в городе в связи с прогнозируемыми морозами в 45 градусов и ниже, сообщает мэрия заполярного города. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:46:00+03:00
2025-11-24T16:46:00+03:00
норильск
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов

КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. ГО И ЧС Норильска снова объявляет штормовое предупреждение в городе в связи с прогнозируемыми морозами в 45 градусов и ниже, сообщает мэрия заполярного города.
"С 19.00 (15.00 мск - ред.) 24.11.2025 объявляется "Штормовое предупреждение по НПР (Норильский промышленный район - ред) по сильному морозу", - говорится в сообщении.

Ранее мэрия предупредила о резком понижении температуры. В соответствии с погодными условиями родители могут на это время оставить дома школьников Центрального района Норильска, Оганера, Талнаха и Кайеркана.
