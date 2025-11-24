https://ria.ru/20251124/norilsk-2057193848.html
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов - РИА Новости, 24.11.2025
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов
ГО И ЧС Норильска снова объявляет штормовое предупреждение в городе в связи с прогнозируемыми морозами в 45 градусов и ниже, сообщает мэрия заполярного города. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:46:00+03:00
2025-11-24T16:46:00+03:00
2025-11-24T16:46:00+03:00
происшествия
норильск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587555041_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2770b3e4f50b9ac93994c49c9754a2a.jpg
https://ria.ru/20250218/vrach-1999955680.html
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587555041_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_16460300a9626518459628ed666e208f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусов