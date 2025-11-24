Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае школьницу наказали за дропперство
24.11.2025
В Красноярском крае школьницу наказали за дропперство
В Красноярском крае школьницу наказали за дропперство
Школьница из Назарово Красноярского края, ставшая фигуранткой в первом деле о дропперстве в регионе, получила принудительные меры воспитательного воздействия,... РИА Новости, 24.11.2025
В Красноярском крае школьницу наказали за дропперство

КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Школьница из Назарово Красноярского края, ставшая фигуранткой в первом деле о дропперстве в регионе, получила принудительные меры воспитательного воздействия, сообщает краевой главк МВД.
В сентябре ведомство сообщало, что в первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в Красноярском крае было возбуждено на 16-летнюю школьницу из Назарово. В июле подросток наткнулась в социальной сети на объявление о работе в удаленном формате. После перехода по ссылке она связалась с предполагаемым работодателем, который предложил предоставить данные своей банковской карты. Взамен обещались денежные поступления, которые девушка должна была переводить на указанные реквизиты.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы
20 ноября, 14:18
"Назаровский суд признал девушку виновной в совершении преступления по части 4 статьи 187 УК РФ. Ей назначены принудительные меры воспитательного воздействия в виде принуждения и установления особых требований к поведению", - говорится в сообщении.
В краевой полиции уточняют, что за несколько дней "непыльной" работы она совершила более 40 операций по переводу денег на общую сумму 236 903 рубля. За это она получила 1686 рублей и 85 копеек.
В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность для дропперов – до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности. Закон вступил в силу в начале июля.
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Российские прокуроры взыскали с дропперов свыше миллиарда рублей
21 октября, 11:05
 
Происшествия
 
 
