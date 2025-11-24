В Красноярском крае школьницу наказали за дропперство

КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Школьница из Назарово Красноярского края, ставшая фигуранткой в первом деле о дропперстве в регионе, получила принудительные меры воспитательного воздействия, сообщает краевой главк МВД.

В краевой полиции уточняют, что за несколько дней "непыльной" работы она совершила более 40 операций по переводу денег на общую сумму 236 903 рубля. За это она получила 1686 рублей и 85 копеек.