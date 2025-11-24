Ученые создали альтернативное молоко с отходами виноделия

Образцы овсяного молока: слева без добавления экстракта виноградных выжимок, справа — с добавлением

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Овсяное "молоко", обогащенное антиоксидантами из отходов винодельческой промышленности, создали специалисты Овсяное "молоко", обогащенное антиоксидантами из отходов винодельческой промышленности, создали специалисты УрФУ в составе международного коллектива. Результаты представлены в Plant Foods for Human Nutrition.

Из-за недостатка лактазы – фермента, который расщепляет молочный сахар лактозу – около 70 процентов населения Земли, по данным американских ученых, не могут употреблять в пищу необработанные молочные продукты

Непереносимость лактозы может возникнуть из-за наследственных причин, перенесенных операций на желудке или кишечнике, но чаще всего появляется при естественном снижении выработки лактазы после окончания грудного вскармливания, рассказали ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).

В последние годы широкое распространение получило так называемое альтернативное молоко – напитки на основе растительных компонентов, которые напоминают коровье молоко по консистенции, но при этом не содержат лактозы и животного белка, рассказала заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии Елена Ковалева. Но такое молоко не содержит некоторых полезных веществ: например, в составе овсяного молока почти нет антиоксидантов, усиливающих иммунитет и защищающих клетки от свободных радикалов.

Ученые УрФУ совместно с аспирантами и студентами из Бангладеш и Пакистана создали полезный напиток на основе овсяного молока с помощью веществ, извлекаемых из отходов виноделия – полифенолов. В результате его антиоксидантная активность увеличилась в полтора раза.

"Органолептические свойства напитка: вкус, цвет, аромат и общее впечатление, по оценкам экспертов, также улучшились. Мы выяснили, что оптимальным количеством добавки водного экстракта виноградной выжимки составляет 0,2 процента – если добавить больше, то вкус и аромат становятся слишком яркими и могут снизить привлекательность напитка для потребителя", - добавила Ковалева.

Переработка виноградной выжимки в ценные продукты (валоризация) проводилась специалистами без использования химических реактивов – только под воздействием воды и ультразвуковой обработки, поэтому напиток полностью безопасен для потребителя, пояснила специалист.

Специалисты УрФУ планируют масштабировать новую технологию получения полезного безлактозного напитка на промышленные масштабы, а также использовать другие сорта винограда для оценки возможности распространить производство на другие страны.