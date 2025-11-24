Рейтинг@Mail.ru
09:00 24.11.2025
Ученые предложили "кодекс" искусственного помощника в образовании
Ученые предложили "кодекс" искусственного помощника в образовании
наука, университетская наука, самарский университет, российские инновации, цифровая трансформация, искусственный интеллект (ии), самара, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Самарский университет, Российские инновации, Цифровая трансформация, Искусственный интеллект (ИИ), Самара, Россия

© Getty Images / cherdchai chawienghongУченик во время работы с искусственным интеллектом
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Рекомендации по созданию этических и правовых норм для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в сфере образования подготовили ученые Самарского университета. По их данным, разработка поможет снизить риски, связанные с использованием этого инструмента при обучении. Результаты опубликованы в журнале Springer Nature.
Использование искусственного интеллекта сегодня, по мнению многих исследователей, открывает новые горизонты перед всеми участниками образовательного процесса. Новые технологии позволяют персонализировать процесс обучения и адаптировать его содержание и темп к индивидуальным потребностям и возможностям каждого обучающегося – школьника или студента.
Технологии на базе искусственного интеллекта способны взять на себя ряд рутинных операций, высвободив временя педагогов для творческого, исследовательского труда и развития своих профессиональных компетенций, считает доцент кафедры педагогики Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева Валентина Мантуленко.
"Искусственный интеллект может анализировать успеваемость, выявлять пробелы в знаниях и предлагать персонализированные учебные материалы. Чат-боты и виртуальные помощники могут отвечать на вопросы обучающихся, давать им мгновенную обратную связь и обеспечивать круглосуточный доступ к знаниям. Все это повышает эффективность обучения. Кроме того, искусственный интеллект может автоматизировать проверку заданий, в том числе на плагиат, выставление оценок и другие рутинные задачи. Это дает педагогам больше времени для индивидуальной работы со школьниками и студентами", – рассказала она.
Однако, по мнению эксперта, важно помнить о необходимости этичного использования искусственного интеллекта в образовании. Это поможет обеспечить справедливость и прозрачность оценки, а также защитит данные учащихся.
"Использование искусственного интеллекта в образовании подразумевает сбор и анализ разнообразной информации об учащихся, включая их успеваемость, поведенческие модели, личные предпочтения и интересы, социально-экономический статус и медицинские данные. Неправильное использование или утечка такой информации может иметь серьезные последствия для студентов, включая нарушение конфиденциальности, дискриминацию и потенциальное злоупотребление", – отметила Мантуленко.
Исследователи Самарского университета поставили перед собой задачу изучить этические и правовые риски, возникающие при внедрении искусственного интеллекта в образование. Особое внимание они уделили вопросам защиты данных основных участников образовательного процесса и обеспечения равного доступа к электронным образовательным ресурсам. Они проанализировали потенциальные угрозы нарушения конфиденциальности, связанные со сбором, хранением и использованием личной информации, а также возможные сценарии дискриминации и неравенства при использовании искусственного интеллекта.
Ученые подготовили рекомендации по разработке и внедрению этических и правовых норм, направленных на минимизацию указанных рисков и обеспечение ответственного использования искусственного интеллекта в сфере образования.
"Наша ключевая рекомендация – скорейшее принятие специального федерального закона, который установил бы четкие этические и правовые рамки использования искусственного интеллекта в образовании. Закон необходим для разработки и внедрения кодексов этики образовательных учреждений и для обучения всех участников образовательного процесса ответственному и прозрачному применению искусственного интеллекта для решения академических и профессиональных задач", – заключила Мантуленко.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСамарский университетРоссийские инновацииЦифровая трансформацияИскусственный интеллект (ИИ)СамараРоссия
 
 
