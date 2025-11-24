Рейтинг@Mail.ru
В России "воскресили" лесостепь времен Дмитрия Донского
Наука
 
07:00 24.11.2025
В России "воскресили" лесостепь времен Дмитрия Донского
В России "воскресили" лесостепь времен Дмитрия Донского - РИА Новости, 24.11.2025
В России "воскресили" лесостепь времен Дмитрия Донского
Ученые музея-заповедника "Куликово поле" восстановили степные и лесные местообитания для более чем 40 видов растений, в том числе краснокнижных, в рамках... РИА Новости, 24.11.2025
В России "воскресили" лесостепь времен Дмитрия Донского

© РИА Новости / Кирилл ЗыковКовыль перистый на Куликовом поле
Ковыль перистый на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ученые музея-заповедника "Куликово поле" восстановили степные и лесные местообитания для более чем 40 видов растений, в том числе краснокнижных, в рамках программы по восстановлению исторического ландшафта поля, сообщили в пресс-службе музея.
По словам начальника Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника "Куликово поле" Ольги Буровой, речь идет не о "воссоздании исчезнувших видов", а о восстановлении растений, характерных для исторических ландшафтов Куликова поля, которые за несколько веков были практически уничтожены в результате хозяйственной деятельности человека.
© РИА Новости / Кирилл ЗыковПосадки саженцев широколиственных пород деревьев на Куликовом поле
Посадки саженцев широколиственных пород деревьев на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Посадки саженцев широколиственных пород деревьев на Куликовом поле
"В среднем при восстановительных работах на предполагаемых степных участках мы используем от 20 до 40 видов растений. Виды растений, утраченные из состава современной флоры, восстановить, по понятным причинам, не представляется возможным. Ведь для того, чтобы что-то вырастить, нужны семена", — подчеркнула эксперт.
На сегодняшний день восстановлено около 100 гектаров луговых степей, а также один крупный лесной массив — легендарная Зеленая Дубрава площадью более 50 гектаров.
"Большинство растений, которые мы сейчас наблюдаем на поле, были "свидетелями" Куликовской битвы. За исключением канадского золотарника, занесенного из Северной Америки, все виды — коренные, наши. Среди них — ковыль красивейший, горицвет весенний, василек сумский, лен желтый. Именно они создают подлинный облик поля", — сказала Бурова, добавив, что многие растения занесены в Красную книгу России и Тульской области.
Особой гордостью ученых стало восстановление четырех видов ковылей — традиционных степных злаков, которые играют ключевую роль в формировании исторического ландшафта. Именно увеличение роли ковылей в сообществе специалисты называют главным признаком того, что искусственно созданные агростепи начинают напоминать естественные.
Восстановление ковыльной степи в условиях современного агроландшафта — процесс уникальный: никто в мире не проводил подобных работ. Приходится постоянно экспериментировать, говорит Ольга Бурова.
"Мы своими экспериментами значительно ускоряем процесс восстановления степи. То тут, то там появляются ковыли, адонисы, другие редкие растения. Мы вносим семена, их разносят птицы, животные, ветер. Таким образом мы помогаем природе восстановить баланс", — подчеркнула ученая.
© РИА Новости / Наталья ТюринаУрочище реки Средний Дубик. Памятник природы
Урочище реки Средний Дубик. Памятник природы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Урочище реки Средний Дубик. Памятник природы
По ее словам, команда продолжит расширять площади восстановления. Помочь ученым сегодня может каждый желающий в рамках ежегодных акций "Зеленая Дубрава" и "Быстрее ветра", которые проводит музей-заповедник "Куликово поле".
В рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы на Куликовом поле планируется создание музейного комплекса "Русское поле", ключевой идеей которого станет проблема сохранения природы Русской равнины.
 
