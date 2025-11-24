Над балтийскими сверхдержавами, затерявшимися на краю географии, у нас принято ухохатываться. Слишком уж нагляден контраст между их воинственной риторикой и реальными возможностями. Что, серьезно, эти полтора калеки и два танка на троих собрались "сдерживать агрессивную Россию"?

Огня добавляет перечень российских угроз, от которых прибалтийские карлики в ужасе прячутся по кустам и болотам. То это "российская пропаганда" — и под крики о ее цинизме власти внаглую сажают в тюрьму собственных граждан: честных блогеров, журналистов и лидеров мнений.

То это "мигранты", нарушающие неприкосновенность их границ. Внезапно это уже не те прекрасные, свободолюбивые и мультикультурные беженцы, которые беспрепятственно обогащают Европу со всех сторон, а какие-то неправильные граждане, от которых надо огораживаться трехметровой стеной с колючей проволокой.

То какие-то неустановленные дроны, засланные, не иначе, с планеты Нибиру. То "провокации на границах" — ну тут уже просто идет чистый сон разума.

"Кому вы нужны? — думает, читая эти новости, среднестатистический житель России. — Мы кормили вас десятки лет в составе СССР, нам это изрядно надоело. Нищета и депопуляция, в которую вы погрузились, выйдя из Союза, — наглядное доказательство вашего неправильного выбора. Что, проголодались, что ли? Хочется домой? Мечтаете втихомолку, что, как пелось в старой песенке, "наши МиГи сядут в Риге"? Не дождетесь".

Поэтому новость о том, что Литва угрожает России закрытием транзита в Калининград — сразу после того, как она заблокировала перевозку туда нефти и нефтепродуктов "Лукойла", может быть воспринята не слишком серьезно. Однако тут уже ничего смешного нет.

Прибалтийские государства и создавались под присмотром западных спецслужб, и в таком же виде продолжают свое существование. Единственный смысл их пребывания на карте мира — быть агрессивным антироссийским форпостом Европы. Сегодня это просто перчаточные куклы, натянутые на волосатый кулак НАТО.

Альянс неустанно обновляет парк военной техники и вооружений прибалтийских лимитрофов. Тамошние правительства отнимают последнее у своих граждан, лишь бы оплатить новые поставки.

За оборону Литвы официально отвечает 37-я танковая бригада бундесвера. Недавно она проводила здесь учения, отрабатывая противодействие "русской угрозе". С 2027 года вместо нее "защищать" литовские болота будет 45-я танковая бригада. Немцы приедут и разместятся в Литве на постоянной основе — руки-то помнят.

В Латвии оборону возглавляет мультинациональный батальон НАТО, которым командуют канадцы. Это уж не говоря про корабли и самолеты альянса над Балтикой, которая объявлена "внутренним морем НАТО".

Оголтелая пропаганда, бешеная милитаризация, террор против инакомыслящих давно сделали из Прибалтийских стран вторую Украину. Именно их европейцы мечтают бросить против России по украинским стопам. Теперь им нужен только предлог — любая провокация, ответственность за которую они попытаются повесить на прибалтов.

Но всем понятно, что литовские политиканы не могут сами принять судьбоносное решение о перекрытии транзита в Калининград. В конце концов, этот транзит был условием их вхождения в ЕС. Значит, только лидеры Евросоюза и могут дать им подобную команду.

Реакция России на эту провокацию и будет подана как ее долгожданная "агрессия". Бинго! Это именно то, чего добиваются евролидеры. Думают ли они о том, что ждет их население в случае прямого конфликта с Россией? Ни в коем случае. Эти лидеры откровенно боятся и ненавидят собственных граждан, так что предпочтут извести их на войне, чем отчитываться перед ними за свою ложь и воровство.