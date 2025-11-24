Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области

Артамонов отметил, что в перечень таких объектов, например, входит "Посад города-крепости Добрый", относящийся к XVII веку. Деревянная крепость, впоследствии ставшая городом Добрым, была построена и включена в состав Белгородской засечной черты в 1647 году. В XVIII веке пожар уничтожил стены и башни Доброго. С утратой военного значения город Добрый был упразднен и указом Екатерины II преобразован в волостное село. Сегодня о былой славе города-крепости напоминают большая площадь в центре села, а также четкие кварталы и прямые улицы.