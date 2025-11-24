https://ria.ru/20251124/nasledie-2057170559.html
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области - РИА Новости, 24.11.2025
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области
Официально включены в перечень выявленных объектов культурного наследия восемь археологических объектов Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 24.11.2025
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
екатерина ii
липецкая область
ru-RU
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области
Восемь объектов археологического наследия выявили в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Официально включены в перечень выявленных объектов культурного наследия восемь археологических объектов Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Они получают временную правовую защиту до принятия решения о внесении их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, уточнил губернатор.
По его словам, также утверждены границы этих территорий, что позволит предотвратить утрату культурного слоя вследствие несанкционированных работ.
Артамонов отметил, что в перечень таких объектов, например, входит "Посад города-крепости Добрый", относящийся к XVII веку. Деревянная крепость, впоследствии ставшая городом Добрым, была построена и включена в состав Белгородской засечной черты в 1647 году. В XVIII веке пожар уничтожил стены и башни Доброго. С утратой военного значения город Добрый был упразднен и указом Екатерины II преобразован в волостное село. Сегодня о былой славе города-крепости напоминают большая площадь в центре села, а также четкие кварталы и прямые улицы.
"Липецкая земля имеет интереснейшую историю и богатое наследие. Память нужно обязательно сохранять, передавать потомкам, потому что это вызывает гордость, усиливает патриотизм и любовь к малой родине", – сказал Артамонов.