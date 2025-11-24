Рейтинг@Mail.ru
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
15:34 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/nasledie-2057170559.html
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области - РИА Новости, 24.11.2025
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области
Официально включены в перечень выявленных объектов культурного наследия восемь археологических объектов Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:34:00+03:00
2025-11-24T15:34:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
екатерина ii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967988851_0:318:2989:1999_1920x0_80_0_0_bd218428d2b9b530a4218d9253bf5f81.jpg
https://ria.ru/20251120/selo-2056349399.html
https://ria.ru/20251121/nagrada-2056553013.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967988851_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_61286c9454e77b0fd210e29e27b1e6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, екатерина ii
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Екатерина II
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области

Восемь объектов археологического наследия выявили в Липецкой области

© iStock.com / Emrah GokcanАрхеолог за работой
Археолог за работой - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© iStock.com / Emrah Gokcan
Археолог за работой . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛИПЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Официально включены в перечень выявленных объектов культурного наследия восемь археологических объектов Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Они получают временную правовую защиту до принятия решения о внесении их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, уточнил губернатор.
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Строительство двух ФАПов завершили в липецких селах
20 ноября, 15:59
По его словам, также утверждены границы этих территорий, что позволит предотвратить утрату культурного слоя вследствие несанкционированных работ.
Артамонов отметил, что в перечень таких объектов, например, входит "Посад города-крепости Добрый", относящийся к XVII веку. Деревянная крепость, впоследствии ставшая городом Добрым, была построена и включена в состав Белгородской засечной черты в 1647 году. В XVIII веке пожар уничтожил стены и башни Доброго. С утратой военного значения город Добрый был упразднен и указом Екатерины II преобразован в волостное село. Сегодня о былой славе города-крепости напоминают большая площадь в центре села, а также четкие кварталы и прямые улицы.
"Липецкая земля имеет интереснейшую историю и богатое наследие. Память нужно обязательно сохранять, передавать потомкам, потому что это вызывает гордость, усиливает патриотизм и любовь к малой родине", – сказал Артамонов.
Липецкая область получила премию Золотой каток - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Липецкая область получила премию "Золотой каток"
21 ноября, 12:28
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЕкатерина II
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала