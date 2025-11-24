Рейтинг@Mail.ru
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/nalog-2057125890.html
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов - РИА Новости, 24.11.2025
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:13:00+03:00
2025-11-24T13:13:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833697720_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_6cf9d6d9d3efdd4ff61f3309910d04c6.jpg
https://ria.ru/20251121/nalogi-2056462308.html
https://ria.ru/20251120/nalog-1772417874.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833697720_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fdcbcbfccaee11db633a29fdae46d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов

ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов за 2024 год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ"
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого истекает 1 декабря, соответствующее письмо получил корреспондент РИА Новости.
Такие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги". Они содержат информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Монеты и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Юрист назвал три важных налога, которые нужно оплатить в ноябре
21 ноября, 02:12
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных субъектах РФ. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.
Оплатить налоги можно несколькими способами - например, через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах", говорила РИА Новости член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
А до этого необходимо отправить согласие на получение налогового уведомления через "Госуслуги". Инструкция по подключению уведомлений размещена на главной странице сайта ФНС России "Налоговые уведомления на "Госуслугах", напомнила эксперт.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
Налог на вклады - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Налог на вклады в 2025 году: кто должен платить и как рассчитать
20 ноября, 15:18
 
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала