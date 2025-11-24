Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили сроки уплаты имущественного налога - РИА Новости, 24.11.2025
00:13 24.11.2025 (обновлено: 05:51 24.11.2025)
Россиянам напомнили сроки уплаты имущественного налога
Россиянам напомнили сроки уплаты имущественного налога - РИА Новости, 24.11.2025
Россиянам напомнили сроки уплаты имущественного налога
Россияне, владеющие земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, не позднее 1 декабря должны оплатить имущественные налоги за 2024... РИА Новости, 24.11.2025
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
2025
Новости
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россиянам напомнили сроки уплаты имущественного налога

У россиян осталась неделя на уплату имущественных налогов за 2024 год

© РИА Новости / Нина Зотина
Налоговая декларация
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговая декларация. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россияне, владеющие земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, не позднее 1 декабря должны оплатить имущественные налоги за 2024 год - таким образом, на это у них осталась одна неделя.
Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России либо на портале "Госуслуги".
Монеты и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Юрист назвал три важных налога, которые нужно оплатить в ноябре
21 ноября, 02:12
21 ноября, 02:12
Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
Оплатить налоги можно несколькими способами. Например, через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах".
За просрочку платежа начисляются пени, напомнила ранее в беседе с РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
Эксперт подчеркнула важное изменение, вступившее в силу с 1 ноября: налоговые органы получили право взыскивать задолженность по имущественным налогам с физических лиц без обращения в суд. Поэтому крайне важно оплачивать налоги вовремя, предупредила Мучараева.
Налог на вклады - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Налог на вклады в 2025 году: кто должен платить и как рассчитать
20 ноября, 15:18
20 ноября, 15:18
 
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
