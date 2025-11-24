МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД) восстановила движение поездов на участке Лобня - Бескудниково Савеловского направления по обоим путям, поезда МЦД-1 и дальних маршрутов Савеловского направления следуют с увеличенным интервалом, сообщает МЖД.
"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Лобня - Бескудниково Савеловского направления МЖД по обоим путям. В настоящий момент поезда МЦД-1 и дальних маршрутов Савеловского направления следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Продолжаются работы по ликвидации последствий ледяного дождя в Мосузле и введению в график поездов радиальных направлений МЖД. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Ранее Московская железная дорога сообщала, что из-за ухудшения погоды и ледяного дождя задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области.
