МЖД восстановила движение поездов на участке Лобня — Бескудниково - РИА Новости, 24.11.2025
08:28 24.11.2025 (обновлено: 08:29 24.11.2025)
МЖД восстановила движение поездов на участке Лобня — Бескудниково
Московская железная дорога (МЖД) восстановила движение поездов на участке Лобня - Бескудниково Савеловского направления по обоим путям, поезда МЦД-1 и дальних... РИА Новости, 24.11.2025
МЖД восстановила движение поездов на участке Лобня — Бескудниково

Пассажиры у электропоезда Московского центрального диаметра в Московской области
Пассажиры у электропоезда Московского центрального диаметра в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД) восстановила движение поездов на участке Лобня - Бескудниково Савеловского направления по обоим путям, поезда МЦД-1 и дальних маршрутов Савеловского направления следуют с увеличенным интервалом, сообщает МЖД.
"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Лобня - Бескудниково Савеловского направления МЖД по обоим путям. В настоящий момент поезда МЦД-1 и дальних маршрутов Савеловского направления следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Продолжаются работы по ликвидации последствий ледяного дождя в Мосузле и введению в график поездов радиальных направлений МЖД. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Ранее Московская железная дорога сообщала, что из-за ухудшения погоды и ледяного дождя задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области.
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички
16 ноября, 21:19
 
