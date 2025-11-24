МВД ограничило въезд в Россию для более 160 тысяч иностранцев

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. МВД ограничило въезд на территорию России более 160 тысячам иностранцев с начала 2025 года, также были пресечены попытки проникновения в РФ порядка трех тысяч иностранцев с измененными именами и фамилиями при наличии решения о запрете их въезда, сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщал на заседании ведомственной коллегии в октябре 2024 года, что за десять месяцев 2024 года число отказов во въезде в Россию для иностранцев составило почти 180 тысяч.

"МВД России проводится значительная работа, направленная на усиление контроля за пребыванием иностранцев и на пресечение их незаконного въезда на территорию России. Благодаря принятым в текущем году мерам <...> ограничен въезд на территорию России более 160 тысяч иностранцев", — рассказал Гасак в эфире программы на радио "Милицейская волна".

Он добавил, что полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы пресекают попытки проникновения в Россию иностранцев с измененными именами и фамилиями при наличии решения о запрете въезда по их прежним данным. Так, в 2025 году порядка трех тысяч таких граждан не были допущены на территорию РФ.

Кроме того, Гасак сообщил, что за этот год число задокументированных нарушений режима въезда и пребывания увеличилось на 30%.