Рейтинг@Mail.ru
МВД ограничило въезд в Россию для более 160 тысяч иностранцев - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 24.11.2025 (обновлено: 19:13 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/mvd-2057231349.html
МВД ограничило въезд в Россию для более 160 тысяч иностранцев
МВД ограничило въезд в Россию для более 160 тысяч иностранцев - РИА Новости, 24.11.2025
МВД ограничило въезд в Россию для более 160 тысяч иностранцев
МВД ограничило въезд на территорию России более 160 тысячам иностранцев с начала 2025 года, также были пресечены попытки проникновения в РФ порядка трех тысяч... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:34:00+03:00
2025-11-24T19:13:00+03:00
россия
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20251123/elektroshokery-2056959154.html
https://ria.ru/20251121/mvd-2056539037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир колокольцев
Россия, Владимир Колокольцев
МВД ограничило въезд в Россию для более 160 тысяч иностранцев

МВД с начала года ограничило въезд более 160 тысячам иностранцев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. МВД ограничило въезд на территорию России более 160 тысячам иностранцев с начала 2025 года, также были пресечены попытки проникновения в РФ порядка трех тысяч иностранцев с измененными именами и фамилиями при наличии решения о запрете их въезда, сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщал на заседании ведомственной коллегии в октябре 2024 года, что за десять месяцев 2024 года число отказов во въезде в Россию для иностранцев составило почти 180 тысяч.
Электрошокер - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
ЛДПР предложила запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры
23 ноября, 17:22
"МВД России проводится значительная работа, направленная на усиление контроля за пребыванием иностранцев и на пресечение их незаконного въезда на территорию России. Благодаря принятым в текущем году мерам <...> ограничен въезд на территорию России более 160 тысяч иностранцев", — рассказал Гасак в эфире программы на радио "Милицейская волна".
Он добавил, что полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы пресекают попытки проникновения в Россию иностранцев с измененными именами и фамилиями при наличии решения о запрете въезда по их прежним данным. Так, в 2025 году порядка трех тысяч таких граждан не были допущены на территорию РФ.
Кроме того, Гасак сообщил, что за этот год число задокументированных нарушений режима въезда и пребывания увеличилось на 30%.
По его словам, органы внутренних дел с начала этого года провели более 200 тысяч проверок мест компактного пребывания и осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, порядка 90% из них прошли на стройках, рынках, в торговых центрах, хостелах и гостиницах.
Задержание организаторов мошеннической схемы с мигрантами - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
МВД раскрыло схему незаконной легализации мигрантов в Петербурге
21 ноября, 11:25
 
РоссияВладимир Колокольцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала