В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.11.2025
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
Мужчина получил баротравму в селе Бессоновка Белгородского округа в результате удара украинского FPV-дрона по коммерческому объекту, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.11.2025
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
Мужчина ранен при атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгородской области