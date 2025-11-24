Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 24.11.2025
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
Мужчина получил баротравму в селе Бессоновка Белгородского округа в результате удара украинского FPV-дрона по коммерческому объекту, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
грайворон
вячеслав гладков
происшествия, белгородская область, белгород, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Грайворон, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона

Мужчина ранен при атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Мужчина получил баротравму в селе Бессоновка Белгородского округа в результате удара украинского FPV-дрона по коммерческому объекту, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском округе в селе Бессоновка FPV-дрон ударил по коммерческому объекту. Мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. В здании выбиты окна и посечён фасад, также различные повреждения получили 4 легковых автомобиля. В посёлке Малиновка FPV-дрон атаковал гараж на территории административного объекта", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в Грайворонском округе в городе Грайворон от детонации беспилотника поврежден фасад коммерческого объекта, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон атаковал движущийся автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Белгородская область
Белгород
Грайворон
Вячеслав Гладков
 
 
