В Москве пьяный мужчина ударил четырехмесячного сына рукой по голове
2025-11-24T21:25:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пьяный мужчина в Москве ударил четырехмесячного сына по голове, в результате ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в ГСУ СК по Москве.
По версии следствия, вечером 23 ноября в квартире на улице Щорса в Москве
мужчина, будучи пьяным, ударил четырехмесячного сына рукой по голове. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина в этот момент ссорился с супругой.
"Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.
В главке добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об "умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего".
"Фигурант задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - добавили в ведомстве.