В Москве пьяный мужчина ударил четырехмесячного сына рукой по голове

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пьяный мужчина в Москве ударил четырехмесячного сына по голове, в результате ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в ГСУ СК по Москве.

По версии следствия, вечером 23 ноября в квартире на улице Щорса в Москве мужчина, будучи пьяным, ударил четырехмесячного сына рукой по голове. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина в этот момент ссорился с супругой.

"Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

В главке добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об "умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего".