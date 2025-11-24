https://ria.ru/20251124/moskva-2057244232.html
В детском саду в Москве выявили случаи острой кишечной инфекции
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Три случая острой кишечной инфекции выявлены у воспитанников детского сада в Москве, в трех группах введен карантин, сообщила РИА Новости директор школы №1290, к которой относится детский сад, Екатерина Маркова.
"На данный момент школе известно о трех случаях острой кишечной инфекции у воспитанников детского сада. Двум детям поставлен диагноз "сальмонеллез", у одного ребенка выявлен гастроэнтерит. В трёх группах, которые посещали заболевшие, введен карантин", - рассказала Маркова.
Она отметила, что управление Роспотребнадзора
по Москве
проводит эпидемиологическое расследование. Взяты пробы у заболевших и сотрудников пищеблока, а также сырья и готовых блюд для дальнейшего лабораторного исследования.
"Получены отрицательные результаты лабораторных исследований материалов от сотрудников детского сада. Лабораторные исследования смывов, сырья и готовой продукции находятся в работе", - уточнила Маркова.
Она добавила, что все заболевшие дети последний раз посещали детский сад 14 ноября. Инкубационный период сальмонеллёза длится от шести часов до трех суток.