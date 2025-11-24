Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину
19:21 24.11.2025
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину
Следователи предъявили подростку обвинение в нападении на охранника в торговом центре и на двоих полицейских в Москве, он не признает вину, сообщило ГСУ СК...
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину

СК: обвиняемый в нападении на двоих полицейских подросток не признал вину

Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили подростку обвинение в нападении на охранника в торговом центре и на двоих полицейских в Москве, он не признает вину, сообщило ГСУ СК России по Москве.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что подросток напал с ножом на охранника после замечания в торговом центре на юге Москвы, а затем - на двоих полицейских, возбуждено уголовное дело.
"Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В ходе допроса он не признал вину в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следствие будет просить об аресте обвиняемого.
Четырнадцатилетний подросток по указанию незнакомца совершил поджог на Рижском направлении МЖД - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
