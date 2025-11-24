Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили подростку обвинение в нападении на охранника в торговом центре и на двоих полицейских в Москве, он не признает вину, сообщило ГСУ СК России по Москве.

"Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В ходе допроса он не признал вину в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.