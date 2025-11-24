https://ria.ru/20251124/moskva-2057239911.html
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину - РИА Новости, 24.11.2025
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину
Следователи предъявили подростку обвинение в нападении на охранника в торговом центре и на двоих полицейских в Москве, он не признает вину, сообщило ГСУ СК... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:21:00+03:00
2025-11-24T19:21:00+03:00
2025-11-24T19:21:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251124/sk-2057197094.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину
СК: обвиняемый в нападении на двоих полицейских подросток не признал вину
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили подростку обвинение в нападении на охранника в торговом центре и на двоих полицейских в Москве, он не признает вину, сообщило ГСУ СК России по Москве.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ
сообщили, что подросток напал с ножом на охранника после замечания в торговом центре на юге Москвы
, а затем - на двоих полицейских, возбуждено уголовное дело.
"Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В ходе допроса он не признал вину в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следствие будет просить об аресте обвиняемого.