В Москве сократится доля рабочих мест с вредными условиями труда

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Доля рабочих мест с вредными условиями труда в бюджетной сфере Москвы сократится до 15% к 2027 году, сообщили журналистам в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

В понедельник в Москве проходит 9-я Отчетно-выборная конференция Московской Федерации профсоюзов, в рамках которой представлены ключевые достижения профсоюзов за последние 5 лет по защите трудовых и социально-экономических прав работников, по развитию кадрового потенциала в организациях города и реализации молодежной политике

"Вредные и опасные условия труда по сведениям Федеральной государственной системы учета результатов проведения специальной оценки условий труда на конец 2024 года установлены 9,3% рабочих местах, на которых трудятся 1,4 миллиона москвичей. Доля рабочих мест с вредными условиями труда в бюджетной сфере составляет 18%. По предварительному прогнозу к 2027 году доля этих рабочих мест в бюджетной сфере сократится до 15%", - рассказали в пресс-службе.

В материалах, предоставленных пресс-службой МФП, подчеркивается, что также на протяжении прошедших 5 лет в столице остается высоким уровень травматизма со смертельным исходом на производствах.

"На 25%, по сравнению с 2020 годом, произошло увеличение количества погибших на производстве в 2024 году. Второй год подряд лидирующие позиции в антирейтинге по производственному трамваи шум занимает строительство, транспорт и производство. Также в числе лидеров с высоким травматизмом выступают торговля и ЖКХ", - уточнили в пресс-службе.