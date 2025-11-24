https://ria.ru/20251124/moskva-2057148067.html
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Отражена атака ещё одного беспилотного средства, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:30:00+03:00
2025-11-24T14:30:00+03:00
2025-11-24T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
москва
происшествия, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин
