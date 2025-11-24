Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Зеленского в США
24.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Зеленского в США
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва не располагает информацией о возможном визите Владимира Зеленского в Вашингтон в день благодарения в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не располагаем такой информацией. Мы не знаем, приедет ли глава киевского режима в Вашингтон", - сказал Песков журналистам.
​Ранее стало известно, что Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине, однако никаких четких планов визита нет - поездка Зеленского будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского
30 мая, 13:03
 
