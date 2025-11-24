Рейтинг@Mail.ru
На охранника в ТЦ на юге Москвы совершили нападение с ножом - РИА Новости, 24.11.2025
10:38 24.11.2025 (обновлено: 10:55 24.11.2025)
На охранника в ТЦ на юге Москвы совершили нападение с ножом
На охранника в ТЦ на юге Москвы совершили нападение с ножом - РИА Новости, 24.11.2025
На охранника в ТЦ на юге Москвы совершили нападение с ножом
Подросток напал с ножом на охранника после замечания в торговом центре на юге Москвы, а затем - на двоих полицейских, возбуждено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:38:00+03:00
2025-11-24T10:55:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057074713_277:128:954:509_1920x0_80_0_0_bfba5590b859a7b333fe2de5ee5eb54c.jpg
https://ria.ru/20251115/kriminal-2055223596.html
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На охранника в ТЦ на юге Москвы совершили нападение с ножом

На юге Москвы на охранника в ТЦ и 2 полицейских совершили нападение с ножом

© Столичный СК/TelegramНападение на охранника ТЦ в Москве
Нападение на охранника ТЦ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Столичный СК/Telegram
Нападение на охранника ТЦ в Москве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подросток напал с ножом на охранника после замечания в торговом центре на юге Москвы, а затем - на двоих полицейских, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он… задержан и доставлен в подразделение московского ведомства. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, 23 ноября юноша в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве напал с ножом на охранника, сделавшему ему замечание. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, он госпитализирован.
Кроме того, в момент задержания юноша нанес резаные раны рук двум сотрудникам полиции.
Подросток подозревается в покушении на убийство и двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Подмосковье подростки разгромили электричку
15 ноября, 21:41
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
