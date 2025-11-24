https://ria.ru/20251124/moskva-2057068911.html
На охранника в ТЦ на юге Москвы совершили нападение с ножом
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подросток напал с ножом на охранника после замечания в торговом центре на юге Москвы, а затем - на двоих полицейских, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он… задержан и доставлен в подразделение московского ведомства. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, 23 ноября юноша в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве
напал с ножом на охранника, сделавшему ему замечание. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, он госпитализирован.
Кроме того, в момент задержания юноша нанес резаные раны рук двум сотрудникам полиции.
Подросток подозревается в покушении на убийство и двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти.