10:33 24.11.2025
В московских стационарах ввели идентификацию пациентов по QR-коду
2025
Систему цифрового контроля лечения пациентов внедрили во все стационары Москвы
© Фото : Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
Систему цифрового контроля лечения пациентов внедрили во все стационары Москвы
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Систему цифрового контроля лечения пациентов внедрили во все стационары Москвы, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Во всех столичных стационарах мы внедрили систему идентификации пациентов по QR-кодам, которая раньше работала только в наших флагманских центрах и приемных отделениях. Теперь при поступлении в больницу пациент получает специальный браслет. Персонал сканирует на нем код при выполнении медицинской манипуляции, время и факт выполнения процедуры автоматически фиксируется в ЕМИАС", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что процесс лечения становится еще прозрачнее - каждое взаимодействие с пациентом отображается в системе в режиме реального времени. Врачи и медсестры могут сразу видеть лечебно-диагностический путь пациента, не тратя время на рутинное документирование и поиск нужных данных.
"Идентификация происходит во время проведения лучевой диагностики, анализов и операций, а также при транспортировке людей между отделениями и так далее", - добавила Ракова.
Москва Анастасия Ракова Здоровье - Общество
 
 
