Москвичей призвали использовать для поездок городской транспорт из-за дождя
Москвичей призвали использовать для поездок городской транспорт из-за дождя
Москвичей призвали использовать для поездок городской транспорт из-за дождя
24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Москвичей из-за дождя в понедельник призвали использовать для поездок не личные автомобили, а городской транспорт, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"В городе местами идет дождь - соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Для поездок по городу рекомендуем использовать городской транспорт. По прогнозу синоптиков, сегодня в течение дня ожидается дождь и понижение температуры. Возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на дорожное движение могут повлиять снижение скорости из-за непогоды, мелкие ДТП и ремонтные работы на дорогах.
"Будьте внимательны за рулем: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Планируйте свой маршрут заранее. Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Заранее снижайте скорость вблизи пешеходных переходов", - добавляется в сообщении.