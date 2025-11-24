Москвичей призвали использовать для поездок городской транспорт из-за дождя

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москвичей из-за дождя в понедельник призвали использовать для поездок не личные автомобили, а городской транспорт, сообщается в Москвичей из-за дождя в понедельник призвали использовать для поездок не личные автомобили, а городской транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В городе местами идет дождь - соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Для поездок по городу рекомендуем использовать городской транспорт. По прогнозу синоптиков, сегодня в течение дня ожидается дождь и понижение температуры. Возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорожное движение могут повлиять снижение скорости из-за непогоды, мелкие ДТП и ремонтные работы на дорогах.