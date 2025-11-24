https://ria.ru/20251124/moskva-2057034871.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 24.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Дождь, мокрый снег, гололед, температура воздуха до плюс семи градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:09:00+03:00
2025-11-24T07:09:00+03:00
2025-11-24T07:09:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055272390_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_b6a2c375161e504e454079b3b4e1eb33.jpg
https://ria.ru/20251124/moskva-2057027944.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055272390_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_2a23bf89c821a6ffc9d0dd5e32eecd10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются дождь, мокрый снег и гололед
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дождь, мокрый снег, гололед, температура воздуха до плюс семи градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона, к вечеру - прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами осадки (мокрый снег, дождь) с общим количеством до семи-девяти литров воды на метр квадратный (почти 1/5 месячной нормы), на дорогах и тротуарах - гололёд. Максимальная температура воздуха плюс четыре - плюс семь, вечером похолодание до нуля - плюс трех", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, южный, юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
"Атмосферное давление продолжит падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, к исходу суток начнет расти (барическая пила)", - добавил Тишковец.