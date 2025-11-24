Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дождь, мокрый снег, гололед, температура воздуха до плюс семи градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, южный, юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.