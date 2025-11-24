Рейтинг@Mail.ru
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд - РИА Новости, 24.11.2025
04:24 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд

Вильфанд: экстремально холодной зимы в Москве не будет

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предстоящая зима в Москве будет соответствовать норме, температура будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремальных значений не предвидится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"По оценкам, в Москве, в центре европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что при этом температура все же будет существенно ниже, чем зимой 2024-2025 годов.
Кроме того, по его словам, в этом году ожидается чередование холодных и тёплых периодов.
"(Температура будет - ред.) ниже, чем в прошлом году, но экстремально холодной зима не прогнозируется", - добавил метеоролог.
Зимы в Москве не будет до конца ноября, рассказал Вильфанд
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
