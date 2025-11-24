Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предстоящая зима в Москве будет соответствовать норме, температура будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремальных значений не предвидится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"По оценкам, в Москве , в центре европейской России , зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы", - сказал Вильфанд

Он уточнил, что при этом температура все же будет существенно ниже, чем зимой 2024-2025 годов.

Кроме того, по его словам, в этом году ожидается чередование холодных и тёплых периодов.