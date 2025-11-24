https://ria.ru/20251124/moskva-2057027944.html
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
Предстоящая зима в Москве будет соответствовать норме, температура будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремальных значений не предвидится, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
Вильфанд: экстремально холодной зимы в Москве не будет
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предстоящая зима в Москве будет соответствовать норме, температура будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремальных значений не предвидится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"По оценкам, в Москве
, в центре европейской России
, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы", - сказал Вильфанд
.
Он уточнил, что при этом температура все же будет существенно ниже, чем зимой 2024-2025 годов.
Кроме того, по его словам, в этом году ожидается чередование холодных и тёплых периодов.
"(Температура будет - ред.) ниже, чем в прошлом году, но экстремально холодной зима не прогнозируется", - добавил метеоролог.